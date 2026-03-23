Il commento a caldo del corrispondente di Sky Sport dopo il pari tra la Fiorentina e l'Inter nel 30° turno di Serie A

Alessandro De Felice Redattore 23 marzo - 00:23

Al termine di Fiorentina-Inter, Matteo Barzaghi, corrispondente di Sky Sport, è intervenuto in collegamento dalla pancia dello stadio Artemio Franchi per raccontare l'umore in casa Inter dopo l'1-1.

"La situazione è abbastanza paradossale perché comunque parliamo di una squadra che è prima in classifica quindi è difficile capire anche da dove nasce questa crisi. Non so adesso nell'immediato post partita nello spogliatoio ovviamente quale sia stata la redazione.

Ieri in conferenza stampa io ho chiesto proprio questo a Cristian Chivu cioè perché si guarda soltanto al lato negativo e non si riesce a guardare al lato positivo, ma non è una domanda dall'esterno anche dall'interno perché è una squadra che sembra senza euforia e in realtà se voi prendete squadre in lotta per lo scudetto a marzo con un vantaggio così in classifica dovrebbe prevalere l'euforia allo stadio, in campo, negli atteggiamenti e invece a guardarla là fuori sembra una squadra in crisi e che è paradossale col primo posto in classifica.

Non so dirti adesso in questo momento il clima nello spogliatoio però in questi giorni prevaleva più la delusione che non la rabbia forse c'era la speranza nell'ambiente che le polemiche che c'erano state anche dopo Inter-Atalanta risvegliasse un po' di quel furore di cui l'Inter avrebbe necessità in questo momento ma giudicare dal secondo tempo di oggi non è bastato.

Barzaghi aggiunge:

"Nella settimana appena trascorsa in cui la Fiorentina ha giocato di lunedì, di giovedì e di domenica, l'Inter ha avuto la settimana libera. Chivu ha concesso tre giorni di riposo perché ha visto la squadra stanca e anche ieri ha parlato di calo fisiologico quindi la domanda è come si cura adesso la stanchezza più col riposo o più con un ulteriore lavoro? Anche questi sono interrogativi da porre".