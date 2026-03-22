Luca Marelli , ex arbitro, intervenuto in collegamento con DAZN, ha commentato così il possibile fallo di mano di Pongracic nel primo tempo di Fiorentina-Inter: "Al settimo minuto c'è un cross e Pongracic tocca il pallone con la mano destra: il braccio rimane sempre fermo ed è una posizione naturale.

E poi Ranieri ed Esposito davanti a lui mancano il pallone e lo rendono inaspettato: e poi il tocco avviene con il braccio che non si muove mai. Hanno giudicato questo intervento col braccio non punibile e per me è la decisione corretta perché non ci sono elementi di punibilità. Nel finale a centro area sulla parata di De Gea Esposito finisce con la spalla scoperta per una trattenuta di Ranieri: entrambi si trattengono e in questa circostanza si lascia correre".