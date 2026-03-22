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Fiorentina-Inter, Marelli: “Hanno giudicato mano Pongracic non punibile, ecco perché”

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Luca Marelli, ex arbitro, intervenuto in collegamento con DAZN, ha commentato così il possibile fallo di mano di Pongracic
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Luca Marelli, ex arbitro, intervenuto in collegamento con DAZN, ha commentato così il possibile fallo di mano di Pongracic nel primo tempo di Fiorentina-Inter: "Al settimo minuto c'è un cross e Pongracic tocca il pallone con la mano destra: il braccio rimane sempre fermo ed è una posizione naturale.

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E poi Ranieri ed Esposito davanti a lui mancano il pallone e lo rendono inaspettato: e poi il tocco avviene con il braccio che non si muove mai. Hanno giudicato questo intervento col braccio non punibile e per me è la decisione corretta perché non ci sono elementi di punibilità. Nel finale a centro area sulla parata di De Gea Esposito finisce con la spalla scoperta per una trattenuta di Ranieri: entrambi si trattengono e in questa circostanza si lascia correre".

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