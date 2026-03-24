Il difensore nerazzurro ieri è tornato a correre dopo lo stop causato da una botta incassata contro il Milan

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 marzo - 12:40

Calafiori dovrebbe riuscire a rimanere a disposizione di Gennaro Gattuso anche se era in dubbio nei giorni scorsi. Oggi il giocatore parlerà in conferenza stampa da Coverciano. Sta recuperando Mancini. In dubbio c'è anche Scamacca. E c'è qualche dubbio sulle condizioni di Bastoni che ieri però è tornato a correre. Oggi allenamento poi l'Italia partirà alla volta di Bergamo dove giovedì incontrerà l'Irlanda del Nord nella semifinale dei play-off.

L'allenamento di oggi sarà determinante: se alla corsa di ieri oggi verrà dato seguito con un allenamento con partitella, cambi direzione e prove tattiche o se la corsa di ieri era solo una prova propedeutica al ritorno in gruppo nei prossimi giorni in vista di un'eventuale finale play-off che ci sarebbe o in Bosnia o in Galles.

"Si capirà dalla seduta di oggi, ma l'Italia è disegnata: c'è un dubbio come quinto di centrocampo e in difesa. Se ci sarà o meno Bastoni può cambiare tantissimo", ha spiegato l'inviato di Skysport a Coverciano, Peppe Di Stefano.

(Fonte: SS24)