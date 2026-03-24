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fcinter1908 ultimora Cruciani: “Dopo 200 mln favorito era il Napoli. Mi rivolgo agli interisti depressi e dico…”

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Cruciani: “Dopo 200 mln favorito era il Napoli. Mi rivolgo agli interisti depressi e dico…”

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Nel corso dell'ultima puntata del podcast Numeri 1, il giornalista ha analizzato il momento che sta attraversando l'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Cruciani: “Dopo 200 mln favorito era il Napoli. Mi rivolgo agli interisti depressi e dico…”- immagine 2
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Nel corso dell'ultima puntata del podcast Numeri 1, Giuseppe Cruciani ha analizzato il momento che sta attraversando l'Inter. "La crisi dell'Inter in queste giornate è sotto gli occhi di tutti, ma discutere l'Inter alla fine di marzo con 6 punti di vantaggio sul Milan e 7 sul Napoli, che oggettivamente era dato per favoritissimo dopo un mercato da 200 milioni... Io mi rivolgo ai tifosi dell'Inter che sono timorosi e depressi e l'ambiente timoroso e depresso si trasferisce anche alla squadra inevitabilmente. Sento troppo vittimismo dopo la vicenda Bastoni, ma basta".

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"Se l'Inter dovesse perdere lo scudetto non sarà certo per il fallo di mano inesistente di Pongracic. Pareggiare con l'Atalanta e pareggiare a Firenze non è un dramma. Tutti vedono una sorta di cappa di negatività, vero che negli ultimi 20 minuti spesso subisce e si trova in difficoltà. Barella sembra il fratello scarso di quello che conosciamo. Thuram non ne parliamo".

(Numeri 1)

 

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