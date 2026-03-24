Nel corso dell'ultima puntata del podcast Numeri 1, Giuseppe Cruciani ha analizzato il momento che sta attraversando l'Inter. "La crisi dell'Inter in queste giornate è sotto gli occhi di tutti, ma discutere l'Inter alla fine di marzo con 6 punti di vantaggio sul Milan e 7 sul Napoli, che oggettivamente era dato per favoritissimo dopo un mercato da 200 milioni... Io mi rivolgo ai tifosi dell'Inter che sono timorosi e depressi e l'ambiente timoroso e depresso si trasferisce anche alla squadra inevitabilmente. Sento troppo vittimismo dopo la vicenda Bastoni, ma basta".
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fcinter1908 ultimora Cruciani: “Dopo 200 mln favorito era il Napoli. Mi rivolgo agli interisti depressi e dico…”
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Cruciani: “Dopo 200 mln favorito era il Napoli. Mi rivolgo agli interisti depressi e dico…”
Nel corso dell'ultima puntata del podcast Numeri 1, il giornalista ha analizzato il momento che sta attraversando l'Inter
"Se l'Inter dovesse perdere lo scudetto non sarà certo per il fallo di mano inesistente di Pongracic. Pareggiare con l'Atalanta e pareggiare a Firenze non è un dramma. Tutti vedono una sorta di cappa di negatività, vero che negli ultimi 20 minuti spesso subisce e si trova in difficoltà. Barella sembra il fratello scarso di quello che conosciamo. Thuram non ne parliamo".
(Numeri 1)
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