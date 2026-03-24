Nel corso dell'ultima puntata del podcast Numeri 1, Giuseppe Cruciani ha analizzato il momento che sta attraversando l'Inter. "La crisi dell'Inter in queste giornate è sotto gli occhi di tutti, ma discutere l'Inter alla fine di marzo con 6 punti di vantaggio sul Milan e 7 sul Napoli, che oggettivamente era dato per favoritissimo dopo un mercato da 200 milioni... Io mi rivolgo ai tifosi dell'Inter che sono timorosi e depressi e l'ambiente timoroso e depresso si trasferisce anche alla squadra inevitabilmente. Sento troppo vittimismo dopo la vicenda Bastoni, ma basta".