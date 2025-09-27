Bastoni: “Altro assist? Importante la vittoria di squadra. Pio? Farà tantissimi gol”

C'è anche il suo mancino sulla vittoria di questa sera dell'Inter. Alessandro Bastoni ha sfornato l'assist per Lautaro Martinez nell'azione che ha rotto gli equilibri dell'incontro. A fine partita ha parlato al canale ufficiale del club nerazzurro:

"Ho fatto un gol e due assist in stagione fino a questo momento, sono le mie caratteristiche. Metto a disposizione della squadra la mia maniera di interpretare il ruolo, sono felice sia andata così. Ma pensiamo alla squadra, conta la vittoria. Pio Esposito? Gli faremo i complimenti, farà tantissimi gol. Ha tanto talento e grande mentalità, ma dobbiamo lasciarlo tranquillo".