FC Inter 1908
Bastoni: “Altro assist? Importante la vittoria di squadra. Pio? Farà tantissimi gol”

Le voci dei protagonisti di Cagliari-Inter nel post partita del canale ufficiale del club nerazzurro
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

C'è anche il suo mancino sulla vittoria di questa sera dell'Inter. Alessandro Bastoni ha sfornato l'assist per Lautaro Martinez nell'azione che ha rotto gli equilibri dell'incontro. A fine partita ha parlato al canale ufficiale del club nerazzurro:

"Ho fatto un gol e due assist in stagione fino a questo momento, sono le mie caratteristiche. Metto a disposizione della squadra la mia maniera di interpretare il ruolo, sono felice sia andata così. Ma pensiamo alla squadra, conta la vittoria. Pio Esposito? Gli faremo i complimenti, farà tantissimi gol. Ha tanto talento e grande mentalità, ma dobbiamo lasciarlo tranquillo".

