Il capitano nerazzurro, oltre ad essere tornato al gol e aver portato la sua squadra in vantaggio, è ancora di più nella storia del club

Gol molto importante quello di Lautaro Martinez nei primi minuti di Cagliari-Inter . Il capitano nerazzurro, oltre ad essere tornato al gol e aver portato la sua squadra in vantaggio, è ancora di più nella storia del club.

Il dodicesimo gol in dodici partite contro i sardi ha una grande valenza per l'argentino: è infatti entrato nella top 5 dei marcatori in Serie A della storia del club. Ora è a quota 117, a sole 11 reti da Altobelli. Poi Nyers a 133, Lorenzi a 138 e primo Meazza a 197.