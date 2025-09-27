Stefano Borghi, giornalista, intervenuto a Sky Sport, ha parlato così di Lautaro Martinez dopo il gol nel primo tempo di Cagliari-Inter: "Il gol arriva al termine di una bella azione, su un grande avvio dell'Inter che per 35 minuti ha espresso un calcio ideale.
Borghi: "Inter, 35 minuti di calcio ideale. Lautaro? Poco da discutere, numero 1 in Serie A"
Lautaro è un campione: può avere i periodi in cui non segna, l'anno scorso magari ha segnato meno, ma non si ferma mai, non fa mai una vacanza. E' sempre in campo con una dedizione totale: si può fare tutto tranne che discuterlo. Per me rimane il giocatore numero uno del campionato: per l'Inter è sempre un valore aggiunto".
