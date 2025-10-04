FC Inter 1908
Chi fa più assist nelle big? Clamoroso Bastoni, è davanti a Pulisic e De Bruyne!

Chi fa più assist nelle big? Clamoroso Bastoni, è davanti a Pulisic e De Bruyne! - immagine 1
Numeri incredibili per Alessandro Bastoni con la maglia dell'Inter: così ne ha parlato Ciro Ferrara a DAZN
Alessandro Cosattini Redattore 

Numeri incredibili per Alessandro Bastoni con la maglia dell'Inter. Così ne ha parlato Ciro Ferrara a DAZN prima di Inter-Cremonese:

Chi fa più assist nelle big? Clamoroso Bastoni, è davanti a Pulisic e De Bruyne!- immagine 2

"Più intraprendenza di Bastoni con Chivu? Anche con Inzaghi aveva fatto stagioni importanti. Ha un piede educato, i compagni lo cercano spesso e anche loro cercano di liberarlo al cross. Il piede non è come quello di Hernanes, ma può permettersi di mettere la palla in un determinato modo", ha detto l'ex difensore.

Chi fa più assist nelle big? Clamoroso Bastoni, è davanti a Pulisic e De Bruyne!- immagine 3

Ecco i numeri clamorosi di Bastoni:

Chi fa più assist nelle big? Clamoroso Bastoni, è davanti a Pulisic e De Bruyne!- immagine 4
