Gianni Pampinella Redattore 4 ottobre - 17:23

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Cremonese, Ivan Zamorano ha analizzato il momento della squadra nerazzurra. L'ex giocatore ha valutato positivamente il lavoro di Cristian Chvu. "Qui sono a casa mia, sono molto felice di essere tornato a vedere l'Inter. È stata una squadra molto importante per me, c'è tanto affetto da parte della gente. Quando vai via da un posto in cui ti vogliono bene, è come non essere mai andati via".

"Impressione sull'Inter? Ha cambiato un po', c'è un allenatore nuovo, però l'Inter delle ultime due partite mi è piaciuta tantissimo, Chivu sta facendo quello che noi tifosi interisti volevamo, una squadra forte, grintosa, questa Inter mi sta piacendo moltissimo. Non è facile allenare l'Inter, questa squadra ha una storia importante, di uno stile di gioco difficile, Chivu lo conosceva. Adesso ha la maturità e l'esperienza per far vedere che questa Inter giocherà come vuole lui".

"L'Inter con le squadre forti non ha problemi, ha problemi con le squadre che si chiudono. Tutti gli allenatori sono diversi, ogni giorno vedono come stanno i calciatori. Chivu in questo momento sta gestendo abbastanza bene la squadra dando il riposo necessario, è molto importante vedere come stanno i giocatori giocando ogni tre giorni. Hodgson dava la formazione nello spogliatoio, invece Simoni comunicava la formazione il giorno prima. Lautaro? È molto importante, non solo in campo ma anche fuori. È un leader positivo, che sa l'importanza che ha, sicuramente con Chivu vanno d'accordo. Questa è una gara importante, perché poi arriva un filotto non facile. Bonny con Lautaro va bene, anche Pio mi piace tantissimo. Sommer-Martinez? Mi piace quello che sta facendo Chivu. Sono due portieri che trasmettono grande sicurezza alla squadra, va bene avere questa rivalità".

(Inter Tv)