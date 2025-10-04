Dopo il tris di gare in Croazia a settembre – 3-0 alla Corea del Sud, 1-0 agli Emirati Arabi Uniti e 0-0 contro i padroni di casa croati – la Nazionale Under 18 tornerà in campo per affrontare i pari età dell’Austria giovedì 9 ottobre (ore 17.30) e domenica 12 ottobre (ore 11), entrambe in programma all’ÖFB Campus di Vienna: saranno gli ultimi due test prima del Mondiale Under 17, in calendario dal 3 al 27 novembre in Qatar.
Italia U18, doppio test amichevole contro l’Austria: Inter, convocato Bovio
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Francesco Cereser (Torino), Sebastiano Nava (Juventus);
Difensori: Leonardo Noah Bovio (Inter), Benit Borasio (Juventus), Cristiano De Paoli (Udinese), Laurence Adam Giani (Stoke City), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), David Marini (Cesena), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);
Centrocampisti: Christian Comotto (Spezia), Giuseppe Forte (Roma), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Edoardo Mariani (Vis Pesaro), Fabio Pandolfi (Milan), Vincenzo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta);
Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Thomas Campaniello (Empoli), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Lorenzo Paratici (Roma).
