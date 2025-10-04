Gli Azzurrini del ct Favo saranno impegnati il 9 e il 12 ottobre negli ultimi due test prima del Mondiale Under 17

Dopo il tris di gare in Croazia a settembre – 3-0 alla Corea del Sud, 1-0 agli Emirati Arabi Uniti e 0-0 contro i padroni di casa croati – la Nazionale Under 18 tornerà in campo per affrontare i pari età dell’Austria giovedì 9 ottobre (ore 17.30) e domenica 12 ottobre (ore 11), entrambe in programma all’ÖFB Campus di Vienna: saranno gli ultimi due test prima del Mondiale Under 17, in calendario dal 3 al 27 novembre in Qatar.