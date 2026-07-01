Salvatore Scuto, legale del difensore nerazzurro, ha parlato con Rai News dell'indagine nella quale è coinvolto il suo assistito e del momento che sta vivendo

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 luglio - 22:39

Un invito a comparire nell'inchiesta su escort e feste per i vip. È arrivato ad Alessandro Bastoni dalla Procura di Milano che indaga su di lui per prostituzione minorile. Sei anni fa avrebbe avuto un rapporto con una ragazza allora 17enne che ha negato di aver ricevuto denaro. Il difensore potrebbe non presentarsi alla convocazione del tribunale.

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Di quanto sta accadendo in queste ore ha parlato a Rai Newsil suo avvocato, Salvatore Scuto. «Ha reagito con stupore e dispiacere perché si sente accusato di una cosa non vera. Penso che però Alessandro Bastoni sia abbastanza resiliente per poter superare anche questa sfortuna, chiamiamola così», ha detto il legale al telefono rispondendo al giornalista della RAI nel servizio che ha raccontato le vicende dell'ultimo anno che riguardano il giocatore.

Dalla rapina in autunno subita in casa con 500mila euro di bottino, fino alla simulazione e al caso Kalulu, passando per l'eliminazione della Nazionale arrivata anche dopo la sua espulsione.

(Fonte: Rai News)