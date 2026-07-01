FIGC, Malagò: “Entro una settimana il dt, poi sarà chiusa la questione ct”

"Il tema di direttore tecnico e ct è urgentissimo ed è tutto a cascata. Ma nell'arco di una settimana è tutto chiuso". Lo ha detto il presidente della Figc, Giovanni Malagò, durante la conferenza stampa post consiglio federale.

Entrando nello specifico della scelta del ct ha aggiunto: "Posso ribadire quanto già detto, non ho parlato al telefono e non ho contattato nessuno fino ad adesso. Mi sono imposto che questo avvenga solo dopo che si chiuda la casella del dt che potrebbe essere congiunta con quella del presidente del Club Italia. Non so dirvi se ci sono vicino o lontano, ma ci sto lavorando molto. Ho letto tanti nomi, uno più degli altri (Maldini, ndr). Non posso confermarlo e nemmeno smentirlo. Spero a breve si possa chiudere questa casella, potrebbe essere questione di ore come no, ci sono tante variabili che incidono".