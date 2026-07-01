Bucchioni: “Allegri un vincente, il Napoli lo ha preso per lo scudetto”

Il pensiero del giornalista a proposito dell'allenatore scelto da De Laurentiis per sostituire Antonio Conte

Daniele Vitiello Redattore/inviato 1 luglio 2026 (modifica il 1 luglio 2026 | 22:32)

Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha commentato la scelta del Napoli di affidarsi a Massimiliano Allegri.

Queste le sue considerazioni: “Massimiliano Allegri è stato chiamato al Napoli per ottimizzare tutte le risorse. Il livornese è stato scelto attraverso un'operazione di conservazione della rosa. L'ex Juventus è un vincente ed è stato preso per riportare il Napoli a vincere lo scudetto", ha dichiarato.

Nel corso dell'intervento, Bucchioni ha espresso anche il proprio punto di vista sulla panchina della Nazionale, schierandosi a favore della conferma di Silvio Baldini. Allo stesso tempo, ha indicato Antonio Conte e Roberto Mancini come due allenatori dal profilo ideale per guidare gli Azzurri, grazie ai risultati ottenuti nel corso delle rispettive carriere:

“Fosse per me lascerei Silvio Baldini sulla panchina azzurra. Baldini ha trovato l'energia giusta con i giovani, nelle due partite della sua Nazionale sperimentale. Conte? Il leccese avrebbe le caratteristiche giuste per il ruolo, così come Mancini. Sono due tecnici che hanno vinto e fatto bene praticamente ovunque”.