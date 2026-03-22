Il calciatore nerazzurro non ha recuperato dall'infortunio alla tibia e non è a disposizione di Chivu. Intanto ha raggiunto il ritiro della Nazionale

fcinter reda 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 17:43)

Alessandro Bastoni non è convocato per la partita dell'Inter contro la Fiorentina. È ancora dolorante dopo la botta presa nel derby contro il Milan. Il calciatore è a forte rischio anche per le partite con la Nazionale, ma da quanto riportato da Skysport sarebbe arrivato da poco nel ritiro della Nazionale italiana a Coverciano dove sono già arrivati alcuni suoi compagni ai quali nelle prossime ore si aggregheranno anche Barella, Dimarco, Frattesi e Esposito.

"Il difensore è a rischio. Non sarà a disposizione di Chivu al Franchi. Ma il giocatore è qui perché è legato a staff e squadra e direttamente o no vorrà stare vicino alla squadra. Un bel segnale. Questo è il clima attorno alla Nazionale italiana", ha sottolineato Peppe Di Stefano, inviato nel ritiro azzurro.

(fonte: SS24)