Una bordata di fischi per Alessandro Bastoni a ogni tocco di palla. Un’atmosfera tutt’altro che amichevole al Via del Mare, sabato pomeriggio, per il difensore dell’Inter. Un contesto particolare che ha stupito in tanti e anche la panchina nerazzurra.

Chivu che si è dedicato esclusivamente a spronare e incoraggiare il giocatore, mentre il vice Kolarov («sei stato un campione...» le sue parole al momento della sostituzione) ai primi mugugni dagli spalti ha risposto fissando con incredulità la tribuna coperta.