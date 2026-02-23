FC Inter 1908
Bastoni, altro che tutta Lecce: lo fischiano solo i ‘rinnegati’. Curva giallorossa si dissocia

Bastoni, altro che tutta Lecce: lo fischiano solo i ‘rinnegati’. Curva giallorossa si dissocia - immagine 1
Una bordata di fischi per Alessandro Bastoni a ogni tocco di palla. Un’atmosfera tutt’altro che amichevole al Via del Mare
Una bordata di fischi per Alessandro Bastoni a ogni tocco di palla. Un’atmosfera tutt’altro che amichevole al Via del Mare, sabato pomeriggio, per il difensore dell’Inter. Un contesto particolare che ha stupito in tanti e anche la panchina nerazzurra.

Chivu che si è dedicato esclusivamente a spronare e incoraggiare il giocatore, mentre il vice Kolarov («sei stato un campione...» le sue parole al momento della sostituzione) ai primi mugugni dagli spalti ha risposto fissando con incredulità la tribuna coperta.

I fischi arrivati dai rinnegati

Inter Bastoni
Ma il Corriere dello Sport svela un dettaglio per quanto riguarda l'accoglienza riservata al difensore dell'Inter.

"Un dissenso, nei confronti del numero 95 nerazzurro, non organizzato ma piovuto da disparate zone dell’impianto ad eccezione della Curva Nord: la frangia calda del tifo giallorosso ha pensato solo spingere i propri beniamini verso l’impresa.

Bastoni, altro che tutta Lecce: lo fischiano solo i ‘rinnegati’. Curva giallorossa si dissocia- immagine 3

Fischi a Bastoni che hanno diviso anche sui social: molti salentini, infatti, ritengono che questa forma di disapprovazione sia arrivata da spettatori di fede differente, i cosiddetti “rinnegati” (leccesi che tifano le big) citati anche in un coro"

