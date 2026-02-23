Clamorosa indiscrezione lanciata dalla Spagna, precisamente dalla nota trasmissione El Chiringuito: questa riguarderebbe la panchina dell'Inter per il prossimo anno.
Secondo l'emittente spagnola, infatti, potrebbe non essere più Cristian Chivu il tecnico nerazzurro: Diego Simeone, infatti, riportano abbia un accordo per un pre-contratto con l'Inter per la prossima stagione. Notizia davvero clamorosa e sorprendente che verrà verificata nelle prossime ore.
