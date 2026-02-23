FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora In Spagna la sparano: “Simeone ha l’accordo per un pre-contratto con l’Inter”

ultimora

In Spagna la sparano: “Simeone ha l’accordo per un pre-contratto con l’Inter”

In Spagna la sparano: “Simeone ha l’accordo per un pre-contratto con l’Inter” - immagine 1
Clamorosa indiscrezione lanciata dalla Spagna, precisamente dalla nota trasmissione El Chiringuito: questa riguarderebbe la panchina dell'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Clamorosa indiscrezione lanciata dalla Spagna, precisamente dalla nota trasmissione El Chiringuito: questa riguarderebbe la panchina dell'Inter per il prossimo anno.

In Spagna la sparano: “Simeone ha l’accordo per un pre-contratto con l’Inter”- immagine 2

Secondo l'emittente spagnola, infatti, potrebbe non essere più Cristian Chivu il tecnico nerazzurro: Diego Simeone, infatti, riportano abbia un accordo per un pre-contratto con l'Inter per la prossima stagione. Notizia davvero clamorosa e sorprendente che verrà verificata nelle prossime ore.

Leggi anche
Sabatini: “Bastoni vincitore, se Bartesaghi va giù non è gol!”. Trevisani e Biasin...
Marinozzi: “Inter nettamente più forte del Bodo! Un dato dei nerazzurri in Serie A è...

© RIPRODUZIONE RISERVATA