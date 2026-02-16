Si incendia la discussione negli studi di Pressing in merito all'ingiusta espulsione di Pierre Kalulu in Inter-Juventus dopo la simulazione di Alessandro Bastoni

Marco Astori Redattore 16 febbraio - 10:46

Biasin: "Per alzata di mano, quando La Penna tira fuori il cartellino giallo, quanti di voi pensano "no, assolutamente quello non è giallo". Nessuno".

Mauro: "Ma stai scherzando?".

Biasin: "Posso? Lì è il protocollo che non ti consente di sanare un errore che avrebbero commesso tutti".

Mauro: "Non è vero perché La Penna prima di tutto commette il primo errore sulla prima ammonizione di Kalulu che è inesistente".

Ranocchia: "Questa è inesperienza Massimo".

Sabatini: "Fabrizio sposta l'attenzione".

Biasin: "No no, sposta l'attenzione... Sto parlando del fatto più importante della serata e sposto l'attenzione? Parlo di quello".

Sabatini: "Tu sposti l'attenzione e anche Rocchi. Tu dici quanti di noi l'avrebbero detto, ma noi che c'entriamo? Non dobbiamo dire niente".

Biasin: "Anch'io avrei scelto un arbitro diverso, ma il problema serio è il protocollo che non fa sanare un errore clamoroso. E' quello il problema".

Mauro: "Allora è Bastoni che crea il problema".

Biasin: "Se questo è un mondo di giocatori che si buttano, ieri Bastoni non è stato il primo nella storia che si butta, è il cinquantesimo solo quest'anno. Deve essere il protocollo a farti mettere. a posto la situazione".

Mauro: "No è l'arbitro che deve mettere a posto: perché recentemente Doveri ha ammonito uno che ha chiesto l'ammonizione. Non si può fare per regolamento. La Penna ha fatto finta di non vederlo, quello è il punto".

Sabatini: "Non date alibi. Non tocca a noi decidere, noi non c'entriamo niente. Non tocca ai giocatori aiutare e poi non mettete l'alibi del fatto che c'è il protocollo. Il protocollo ti obbliga a tirare fuori il giallo immediatamente come fosse una gara a cronometro? Secondo me no, è previsto anche che l'arbitro si consulti col guardalinee".

Biasin: "Ah tu stai dicendo come in Napoli-Inter?".

Sabatini: "Certo. Con coerenza dico che era stata una vergogna quel rigore decretato dal guardalinee e dico che l'arbitro in quell'occasione anziché fare la corsa col cartellino può andare dal guardalinee. E poi se c'è un giocatore che esulta, quello è passibile di ammonizione".