Tutto quanto accaduto sabato sera alla fine del primo tempo di Inter-Juve nel tunnel di San Siro, dove si è scatenata la rissa con protagonisti i dirigenti bianconeri Damien Comolli (il più scatenato) e Giorgio Chiellini e il tecnico Luciano Spalletti, a muso duro contro il direttore di gara per l'espulsione di Kalulu per doppio giallo. A questo punto un'eventuale decisione su una squalifica nei confronti dell'ad e del Director of Football Strategy bianconeri e una multa per il club - Spalletti ha detto 'Si falsa la partita' ma ha anche allontanato il francese dall'arbitro per evitare il peggio - potrebbe già arrivare martedì dal Giudice Sportivo.