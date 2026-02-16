Durissimo sfogo di Riccardo Trevisani, giornalista, al tavolo di Pressing. Questo il suo commento per quanto accaduto in Inter-Juventus

Marco Astori Redattore 16 febbraio 2026 (modifica il 16 febbraio 2026 | 11:24)

Durissimo sfogo di Riccardo Trevisani, giornalista, al tavolo di Pressing. Questo il suo commento per quanto accaduto in Inter-Juventus di sabato sera: "L'AIA gestisce gli arbitri come fosse una comune: quindi a fine stagione hanno fatto tutti intorno alle 19-20 presente, Doveri come Pairetto: e questo non va bene. Doveri è stato preservato per fargli fare Milan-Inter dell'8 marzo: ma prima c'è Inter-Juve! E adesso come se ne esce? Lui non deve dare la prima ammonizione a Kalulu, in quelle partite la prima ammonizione deve arrivare al 60'.

In Inghilterra si vede l'arbitro che va con le mani dietro e dopo mezz'ora estrae il cartellino: perché intanto capisce cos'è successo anche dalle reazioni corporee. Ha fatto troppo velocemente il primo giallo e ha fatto troppo velocemente il secondo. Rocchi non può dire "cercano di fregarci": è tutta la vita che i giocatori tentano di fregare gli arbitri, da sempre è così. Bastoni fa quello che fa proprio perché ha visto che era Kalulu ammonito 5 minuti prima: ma io non sono del partito scandalizziamoci e non mandiamolo in Nazionale. In questo gioco si va in campo per fregare l'avversario e se si riesce l'arbitro: lo scopo è fregare l'avversario. Non facciamo le mammolette! Il più pulito c'ha la rogna nel calcio.

Ho visto Nedved alzarsi dicendo "giusto giusto" e non mi ricordo gli scandali. Non fate la morale su Bastoni, nessuno deve fare la morale su nessuno. Io non chiedo la gogna mediatica: Chivu ha sostituito Bastoni e sa perfettamente tutto e non per Conceicao come ha detto. Detto questo, lui può andare lì e dire che non parla di arbitri ma che stavolta sono stati molto molto fortunati: è finito tutto, ha stravinto. E' il galoppatore seriale degli allenatori: non deve dire che hanno rubato. L'aggressione della Juve a La Penna? Non si fa soprattutto all'intervallo, quando c'è un secondo tempo da arbitrare e un arbitro palesemente in difficoltà: è una cosa che non va fatta".