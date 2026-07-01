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fcinter1908 ultimora Caso Bastoni, il difensore ai suoi cari: «Mai pagato ragazze per avere rapporti»

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Caso Bastoni, il difensore ai suoi cari: «Mai pagato ragazze per avere rapporti»

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La posizione del calciatore nerazzurro ribadita a chi gli sta vicino in queste ore
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Alessandro Bastoni si è ritrovato al centro di una nuova bufera. L'avviso di garanzia ricevuto nella giornata di ieri ha collocato il difensore dell'Inter nell'indagine sulla presunta «agenzia delle escort» che avrebbe organizzato serate di un certo tipo per calciatori e vip. Bastoni, secondo la Procura di Milano, avrebbe avuto un rapporto a pagamento con una ragazza minorenne nel giugno 2020.

Inter Bastoni
MILAN, ITALY - MAY 17: Alessandro Bastoni of FC Internazionalecheers the fans after the Serie A match between FC Internazionale and Hellas Verona FC at Giuseppe Meazza Stadium on May 17, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

La ragazza, secondo quanto ricostruito da Repubblica è stata già sentita come testimone e avrebbe ridimensionato i fatti. Altre donne del giro hanno messo a verbale di essere andate coi giocatori non per soldi.

Il quotidiano riporta anche la posizione di Bastoni, in attesa dell'interrogatorio in programma venerdì prossimo. Il senso delle parole che Bastoni confida a chi gli sta accanto è questo: «Parliamo di sei anni fa, all'epoca avevo vent'anni, ero appena arrivato all'Inter, ero single. Non c'è mai stato niente con quella ragazza, e non ho mai avuto la consapevolezza di aver avuto rapporti con minorenni. Tanto meno ho pagato qualche ragazza per avere rapporti, a maggior ragione se minore».

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