FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter-Atalanta, Bastoni formalmente in panchina ma non fa riscaldamento con i compagni

ultimora

Inter-Atalanta, Bastoni formalmente in panchina ma non fa riscaldamento con i compagni

Inter-Atalanta, Bastoni formalmente in panchina ma non fa riscaldamento con i compagni - immagine 1
Alessandro Bastoni non sarà in campo dal primo minuto in Inter-Atalanta e con ogni probabilità neanche a gara in corso
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Alessandro Bastoni non sarà in campo dal primo minuto in Inter-Atalanta e con ogni probabilità neanche a gara in corso. Il difensore nerazzurro, alle prese ancora con i postumi della forte contusione rimediata nel derby di domenica scorsa, ha saltato diversi allenamenti in settimana.

Nonostante ciò ieri è rimasto in ritiro con i compagni e stamattina è salito sul pullman che ha portato la squadra da Appiano al Meazza. Nella distinta appena consegnata compare tra i nomi dei giocatori in panchina.

Inter Bastoni
Getty Images

Secondo quanto appurato da Fcinter1908.it, però, non sta svolgendo il consueto riscaldamento con il resto delle riserve. Di conseguenza, salvo colpi di scena, è praticamente da escludere un suo impiego per questo pomeriggio, ma non mancherà il suo sostegno da vicinissimo.

Leggi anche
Quagliarella: “Ora ci si rende contro di quanto manchi Lautaro. Thuram? Esposito non...
Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali: Dumfries dal 1′. Bastoni in panchina, la scelta...

© RIPRODUZIONE RISERVATA