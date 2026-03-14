Alessandro Bastoni non sarà in campo dal primo minuto in Inter-Atalanta e con ogni probabilità neanche a gara in corso

Alessandro Bastoni non sarà in campo dal primo minuto in Inter-Atalanta e con ogni probabilità neanche a gara in corso. Il difensore nerazzurro, alle prese ancora con i postumi della forte contusione rimediata nel derby di domenica scorsa, ha saltato diversi allenamenti in settimana.

Nonostante ciò ieri è rimasto in ritiro con i compagni e stamattina è salito sul pullman che ha portato la squadra da Appiano al Meazza. Nella distinta appena consegnata compare tra i nomi dei giocatori in panchina.