"Lautaro, ora ci si rende conto dell'importanza di questo giocatore. Fa giocare bene la squadra, fa giocare bene i giocatori. Ha un peso specifico importante. Quando ero nello spogliatoio della Juve lo scontro diretto era importante, ma la cosa più importante era vincere con le piccole. Se vinci tutte quelle partite vinci lo scudetto. Quando sei davanti senti la pressione, quello successo negli anni passati ti può condizionare. Ma quando sei davanti vuoi mettere il piede sull'acceleratore senza guardare indietro, sai che dipende solo da te. Fossi nello spogliatoio dell'Inter sarei abbastanza tranquillo. Dopo la batosta col Bayern, l'Inter non è il miglior avversario da affrontare. Bayern troppo più forte, secondo me non accusi troppo la partita quando affronti una squadra fortissima. Thuram? Sicuramente ha avuto qualche infortunio di troppo, qualcuno dice che è meno cattivo, non penso che l'ascesa di Esposito abbia influito. Thuram alla fine i suoi gol li porta a casa, nella partita c'è sempre, può tornare ai numeri delle scorse stagioni con le partite che mancano".