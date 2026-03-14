Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali: Dumfries dal 1′. Bastoni in panchina, la scelta in mezzo

L'Inter scende in campo alle 15 contro l'Atalanta. La squadra di Chivu deve reagire subito dopo il derby perso e rimandare il Milan a 10 punti in attesa della gara con la Lazio di domani. Non ce la fa Bastoni, che non ha recuperato dalla contusione rimediata nel derby, ma sarà in panchina. Al suo posto giocherà Carlos Augusto. A completare il reparto difensivo, davanti a Sommer, ci saranno Bisseck e Akanji.