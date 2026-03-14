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Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali: Dumfries dal 1′. Bastoni in panchina, la scelta in mezzo

Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali: Dumfries dal 1′. Bastoni in panchina, la scelta in mezzo - immagine 1
Le scelte ufficiali di Chivu e Palladino per la gara di San Siro alle 15: torna Dumfries dal 1', davanti si rivede Thuram con Esposito
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter scende in campo alle 15 contro l'Atalanta. La squadra di Chivu deve reagire subito dopo il derby perso e rimandare il Milan a 10 punti in attesa della gara con la Lazio di domani. Non ce la fa Bastoni, che non ha recuperato dalla contusione rimediata nel derby, ma sarà in panchina. Al suo posto giocherà Carlos Augusto. A completare il reparto difensivo, davanti a Sommer, ci saranno Bisseck e Akanji.

Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali: Dumfries dal 1′. Bastoni in panchina, la scelta in mezzo- immagine 2
Getty Images

In mediana, ancora assente Calhanoglu, tocca nuovamente a Zielinski in regia. Al suo fianco Barella e Sucic. Sulle fasce si rivede dal 1' Dumfries a destra, con Dimarco a sinistra. In attacco torna Thuram, dopo l'assenza per febbre nel derby, e farà coppia con Esposito:

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INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 53 Lavelli, 57 Kaczmarski, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu.

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 42 Scalvini, 19 Djimsiti, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 8 Pasalic, 47 Bernasconi; 10 Samardzic, 59 Zalewski; 9 Scamacca.

A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 3 Kossounou, 4 Hien, 5 Bakker, 6 Musah, 7 Sulemana, 13 Ederson, 16 Bellanova, 17 De Ketelaere, 69 Ahanor, 90 Krstović.

Allenatore: Raffaele Palladino.

 

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