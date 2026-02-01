Batistuta compie gli anni, l’Inter: “Eleganza, potenza e carisma. Auguri”

"Eleganza, potenza e carisma hanno caratterizzato il suo passaggio a Milano, lasciando un ricordo indelebile tra i tifosi interisti. Oggi Gabriel Omar Batistuta compie 57 anni e riceve gli auguri da parte di FC Internazionale Milano e dei tifosi". È il messaggio di auguri da parte del club nerazzurro all'ex attaccante argentino che oggi spegne 57 candeline.