"Arrivato in nerazzurro nella fase finale della stagione 2002/03, ha collezionato 12 presenze con l’Inter mettendo a segno 2 reti, tra cui uno storico traguardo: il suo gol numero 200 in Serie A".
Batistuta compie gli anni, l'Inter: "Eleganza, potenza e carisma. Auguri"
Batistuta compie gli anni, l’Inter: “Eleganza, potenza e carisma. Auguri”
L'ex attaccante argentino, arrivato all'Inter nella fase finale della stagione 2002/03, oggi compie gli anni. Gli auguri del club nerazzurro
"Eleganza, potenza e carisma hanno caratterizzato il suo passaggio a Milano, lasciando un ricordo indelebile tra i tifosi interisti. Oggi Gabriel Omar Batistuta compie 57 anni e riceve gli auguri da parte di FC Internazionale Milano e dei tifosi". È il messaggio di auguri da parte del club nerazzurro all'ex attaccante argentino che oggi spegne 57 candeline.
(Inter.it)
