"Siamo a ridosso della chiusura del mercato e stiamo vedendo che in una sessione di riparazione non si riesce a riparare la problematica dell'esterno destro e dell'arrivo di un centrocampista con determinate caratteristiche. Altro problema: non riusciamo mai a vendere. Gli altri vendono anche giocatori improponibili, noi non riusciamo a vendere nemmeno uno spillo e, alla fine, prestiamo. Come mai? E' un interrogativo che mi sono posto. Dumfries si è fatto male il 9 novembre: abbiamo trattato Perisic, 37 anni, per tamponare, ma anche il PSV è riuscito a tenere il punto. Poi è uscito il nome di Diaby: operazioni fatti con lo stampino, ovvero con il giocatore che verrebbe volentieri, ma poi non se ne fa niente. Poi Curtis Jones, anche lì la stessa cosa. Quanto dobbiamo ancora sopportare un trattamento di questo tipo? Il Milan investe in ogni sessione di mercato. Noi da quando non prendiamo un giocatore da Inter? Non me lo ricordo più".

"E poi: perché dare via così Frattesi in prestito? Non capisco. Stiamo anche prendendo in considerazione l'idea di privarci ora di Dumfries: ma per sostituirlo con chi? Ribadisco che Norton-Cuffy è l'ultimo dei nomi che piacciono all'allenatore. Ma questo tesoretto di cui si è parlato tanto in questi mesi tra i 22 e i 25 milioni di euro, dov'è? Sono profondamente deluso. Che voce in capitolo ha Chivu oggi? Stiamo lì a pretendere che i giocatori e l'allenatore stiano a combattere per qualsiasi cosa quando dietro c'è il vuoto pneumatico... Tra l'altro, in estate abbiamo buttato via 50 milioni tra Luis Henrique e Diouf. Ma se c'erano i soldi per Koné e Lookman, perché non li stiamo usando adesso? Se poi non portiamo a casa nulla quest'anno, non è colpa di Chivu eh. La squadra sta facendo un lavoro enorme, ma non è supportata di chi c'è dietro. Siamo l'unica società che non fa mercato: basta, ho due palle così".