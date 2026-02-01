Come anticipato da FcInter1908.it, Inter-Juve si giocherà sabato 14 febbraio. Nessun anticipo al venerdì, perché, come spiega Calcio e Finanza, la decisione di giocare sabato sera ha come base anche obblighi legati alle Olimpiadi. I due club si affrontano in un momento particolare della stagione, infatti in quelle settimane saranno entrambe impegnate nei playoff di Champions contro Bodo e Galatasaray.