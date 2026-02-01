FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter-Juve sabato, nessun fastidio dai bianconeri: il motivo. I nerazzurri hanno già…

ultimora

Inter-Juve sabato, nessun fastidio dai bianconeri: il motivo. I nerazzurri hanno già…

Inter-Juve sabato, nessun fastidio dai bianconeri: il motivo. I nerazzurri hanno già… - immagine 1
Come anticipato da FcInter1908.it, Inter-Juve si giocherà sabato 14 febbraio
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Come anticipato da FcInter1908.it, Inter-Juve si giocherà sabato 14 febbraio. Nessun anticipo al venerdì, perché, come spiega Calcio e Finanza, la decisione di giocare sabato sera ha come base anche obblighi legati alle Olimpiadi. I due club si affrontano in un momento particolare della stagione, infatti in quelle settimane saranno entrambe impegnate nei playoff di Champions contro Bodo e Galatasaray.

Inter-Juve sabato, nessun fastidio dai bianconeri: il motivo. I nerazzurri hanno già… - immagine 1
Inter-Juve sabato, nessun fastidio dai bianconeri: il motivo. I nerazzurri hanno già&#8230;

"Tuttavia, dal club bianconero non traspare particolare fastidio per la decisione di non anticipare la sfida del Meazza al venerdì sera: al di là dello slot di Sky al sabato alle 20.45 (che per motivi sportivi tuttavia si può spostare al venerdì sera), il vero nodo di cui anche la Juventus era a conoscenza sono le tempistiche della rizollatura post-cerimonia d’apertura delle Olimpiadi a San Siro".

LEGGI ANCHE

Inter-Juve sabato, nessun fastidio dai bianconeri: il motivo. I nerazzurri hanno già…- immagine 3
Getty Images

"Un intervento che infatti permetterà al terreno di gioco dello stadio milanese di essere nelle migliori condizioni a partire da sabato. Servono infatti sei giorni per avere il campo pronto e i lavori al Meazza sul prato inizieranno da lunedì 9 febbraio. Per l’Inter, invece, il problema si presenterà dopo l’incontro in Norvegia di mercoledì 18 febbraio, con un rientro nella tarda notte di mercoledì che porterà ad un complesso avvicinamento alla sfida successiva. La squadra nerazzurra sarà inevitabilmente impegnata il sabato successivo – 21 febbraio – contro il Lecce in campionato, prima di tornare nuovamente in campo martedì 24 febbraio per il ritorno con il Bodo".

"Nella stagione 2025/26, l’Inter ha già giocato mercoledì-sabato, ma in accoppiate che non prevedevano gare di Champions League (la prima volta con Venezia in Coppa Italia e Como in campionato entrambe in casa, la seconda con il recupero col Lecce a San Siro e la sfida con l’Udinese in campionato in trasferta)".

(Calcio e Finanza)

Leggi anche
Musmarra: “Inter non vende, presta. Quanto dobbiamo sopportare? Chivu conta? Se...
Due gol e un assist nelle ultime tre gare: Inter, un record nel mirino di Esposito

© RIPRODUZIONE RISERVATA