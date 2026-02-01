"Un intervento che infatti permetterà al terreno di gioco dello stadio milanese di essere nelle migliori condizioni a partire da sabato. Servono infatti sei giorni per avere il campo pronto e i lavori al Meazza sul prato inizieranno da lunedì 9 febbraio. Per l’Inter, invece, il problema si presenterà dopo l’incontro in Norvegia di mercoledì 18 febbraio, con un rientro nella tarda notte di mercoledì che porterà ad un complesso avvicinamento alla sfida successiva. La squadra nerazzurra sarà inevitabilmente impegnata il sabato successivo – 21 febbraio – contro il Lecce in campionato, prima di tornare nuovamente in campo martedì 24 febbraio per il ritorno con il Bodo".
"Nella stagione 2025/26, l’Inter ha già giocato mercoledì-sabato, ma in accoppiate che non prevedevano gare di Champions League (la prima volta con Venezia in Coppa Italia e Como in campionato entrambe in casa, la seconda con il recupero col Lecce a San Siro e la sfida con l’Udinese in campionato in trasferta)".
