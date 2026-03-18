Dopo il 6-1 dell'andata, l'Atalanta cade anche a Monaco. La squadra di Palladino perde 4-1 e deve dire addio alla Champions League. Gara senza storia quella dell'Allianz Arena col Bayern che sblocca il risultato al 25' con Kane su calcio di rigore. Nella ripresa i tedeschi dilagano ancora con Kane, Karl e Diaz. L'Atalanta trova il gol della bandiera all'85' con Samardzic.
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fcinter1908 ultimora Bayern troppo forte, l’Atalanta saluta la Champions. Derby spagnolo ai quarti: il tabellone
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Bayern troppo forte, l’Atalanta saluta la Champions. Derby spagnolo ai quarti: il tabellone
Dopo il 6-1 dell'andata, l'Atalanta cade anche a Monaco
Pur sconfitto 3-2 dal Tottenham a Londra, l'Atletico Madrid si è qualificato ai quarti di finale di Champions League grazie al successo per 5-2 all'andata. Le reti degli inglesi sono state realizzate da Kolo Muani e Simons, autore di una doppietta, da Alvarez e Hancko per gli spagnoli, che al prossimo turno affronteranno il Barcellona.
Il Liverpool batte 4-0 il Galatasaray nel ritorno degli ottavi di Champions League e si qualifica per i quarti. All'andata la partita era finita 1-0 per i turchi. In gol nel primo tempo Szoboszlai; nella ripresa Ekitiké, Gravenberch e Salah. Ai quarti il Liverpool affronterà i campioni in carica del Paris Saint Germain.
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