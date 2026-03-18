"Faccio calcio giovanile 24 ore al giorno e dobbiamo fare in modo di rendere sinergiche le aree tecniche, che hanno tutte un impatto sul calcio giovanile. E che non ci sia dispersione di energie; metterò l'accento sulla formazione tecnica perché in Italia stiamo esagerando con la ricerca del risultato e sul collettivo, i ragazzi devono avere una tecnica individuale elevata". Lo ha detto Maurizio Viscidi, direttore tecnico del nuovo progetto del calcio giovanile italiano, presentato oggi in una conferenza stampa nella sede della Figc.
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Viscidi: “In Italia troppa tattica, la tecnica torni al centro del progetto. Costruiremo…”
"La tecnica deve tornare al centro della formazione del giovane, costruiremo un modello di allenamento da proporre alle società affinché ci sia una linea sicura da parte della Federazione, oltre ad affiancare i tecnici nel loro lavoro quotidiano per condividere il lavoro di crescita del giovane. Questa linea è la linea della Federazione che viene condivisa", prosegue Viscidi.
Infine un pensiero sull'ipertatticismo del calcio italiano con Viscidi che sottolinea come "non siamo contenti delle abilità tecniche, molte volte la tattica nasconde questi limiti e dobbiamo lavorarci per avere giocatori che sappiano fare la differenza. C'è da costruire un nostro modello, ma mi piace come allena il passaggio la scuola spagnola, ad esempio, così come la scuola olandese nell'allenamento del dribbling".
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