"Faccio calcio giovanile 24 ore al giorno e dobbiamo fare in modo di rendere sinergiche le aree tecniche, che hanno tutte un impatto sul calcio giovanile. E che non ci sia dispersione di energie; metterò l'accento sulla formazione tecnica perché in Italia stiamo esagerando con la ricerca del risultato e sul collettivo, i ragazzi devono avere una tecnica individuale elevata". Lo ha detto Maurizio Viscidi, direttore tecnico del nuovo progetto del calcio giovanile italiano, presentato oggi in una conferenza stampa nella sede della Figc.