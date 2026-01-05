FC Inter 1908
Bazzani: “Ecco cosa può fare la differenza per l’Inter quest’anno. Tra Atalanta e Bologna…”

"L'Inter ha raggiunto una consapevolezza che fa la differenza, oggi ha aggredito la partita", ha detto Bazzani
Matteo Pifferi Redattore 

L'Inter vince 3-1 contro il Bologna e si riprende il primo posto in classifica. Le parole di Fabio Bazzani a Dazn:

"L'Inter ha raggiunto una consapevolezza che fa la differenza, oggi ha aggredito la partita, ha giocato dopo Milan e Napoli, ha affrontato una squadra che aveva creato problemi ma ha vinto facilmente creando tante occasioni.

Quest'anno la differenza nell'Inter la può fare la rabbia nei giocatori che hanno perso il campionato e la finale di Champions in quel modo: è un tema da affrontare. Contro l'Atalanta ha fatto la stessa partita dominante ma senza l'errore di Djimsiti era ancora 0-0 magari. La partita era ancora in equilibrio"

