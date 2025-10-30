Callegari: “Scudetto? Un fattore farà la differenza. La Roma contro l’Inter…”

FC Inter 1908
Il punto di vista del noto giornalista a proposito delle squadre che lottano per il tricolore nel campionato di Serie A
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

Massimo Callegari, noto conduttore e telecronista di Sport Mediaset, nel suo intervento nel tg di oggi ha commentato anche le varie candidature nella lotta scudetto arrivati ormai a fine ottobre. Qui le sue considerazioni:




"Scudetto? Presto, per la Roma in particolare. I giallorossi affronteranno un test psicologico importante contro il Milan, contro l'Inter hanno sofferto proprio quello soprattutto nel primo tempo. La qualità degli attaccanti comunque può fare la differenza".

