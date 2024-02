«Possibilità che Inzaghi lasci l'Inter in caso di vittoria dello scudetto? Credo che l'Inter stia costruendo la sua idea come squadra più che in base all'allenatore e qualora lui decidesse di lasciare Milano, il club non sarebbe impreparato. Non vedo una costruzione esclusiva in base al tecnico. Il rinnovo di Lautaro? Se non è arrivato è perché evidentemente la sua richiesta è lontana dalla proposta del club. L'argentino è un giocatore molto incisivo, ci sono pochi giocatori con le sue qualità. Credo che il Real se non fosse andato su Mbappé sarebbe andato sull'attaccante dell'Inter anche se il giocatore francese ha più appeal dal punto di vista mediatico. Sicuramente sarebbe l'ideale per un club inglese. Ma credo anche che se a fine anno l'Inter ha vinto il campionato, l'attaccante argentino può chiedere quello che vuole e allora lì cambia la trattativa», ha aggiunto