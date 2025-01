Behrami replica: "Il problema è quello, le grandi squadre non giocano col quinto al di là dell'Inter che, va bene, la reputiamo una grande squadra, certo". Parolo aggiunge: "E' folle non pensare di avere un Dumfries con questa fisicità, difficile da sostituire in partite che contano. Lui c'è sempre, la partita te la fa. Poi a volte è un po' sporco tecnicamente però la forza fisica, nei derby, sei ci fai caso, tutte le volte Theo ha fatto fatica"