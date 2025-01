A dire dell'allenatore atalantino, il gol di Dumfries sarebbe tre volte irregolare per un presunto fallo dell'olandese su Scalvini e per un fuorigioco attivo di De Vrij al momento del tiro di Dumfries. Calvarese, ex arbitro, intervenuto su Tuttosport nega questa visione dell'allenatore:

"Gasperini si lamenta sul primo gol dell'Inter per due potenziali azioni irregolari: prima per un fallo di Dumfries su Scalvini. Vero che il calciatore olandese prova a scansare il calciatore bergamasco usando un braccio e prendendo posizione ma è troppo poco per essere fallo. E non c'è fuorigioco di De Vrij che non ha nessun impatto sulle capacità di Carnesecchi di parare e non è sulla linea di visione. Però ha ragione l'allenatore atalantino quando dice che il corner da cui nasce il gol non doveva essere assegnato"