Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Emanuele Belardi, ex portiere, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Il Napoli ha il vantaggio di non giocare le coppe e per me il grande vantaggio è di aver preso Conte che porta sempre tanti punti, l'Inter è ancora più forte dello scorso anno e ripetersi non è mai facile. Juve è all'anno zero, ha già fatto vedere tante cose e deve imparare a sporcarsi le maniche se vuole diventare grande. A cosa mi riferisco? A vincere di riffa e di raffa, come col Cagliari, e non solo giocando bene".