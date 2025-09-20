FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora In Belgio pazzi di Stankovic: “Nessuno parla più di Jashari. Il Bruges non riuscirà a…”

ultimora

In Belgio pazzi di Stankovic: “Nessuno parla più di Jashari. Il Bruges non riuscirà a…”

In Belgio pazzi di Stankovic: “Nessuno parla più di Jashari. Il Bruges non riuscirà a…” - immagine 1
L'ex centrocampista nerazzurro continua a stupire in Belgio per le sue prestazioni
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

In Belgio pazzi di Stankovic: “Nessuno parla più di Jashari. Il Bruges non riuscirà a…”- immagine 2

Pochi giorni dopo la sconfitta in campionato contro il La Louvière, il Bruges ha sfoderato una grande prestazione in Champions League battendo il Monaco per 4-1. Tra i migliori in campo spiccava l'ex Inter Aleksandar Stankovic, autore dell'ennesima buona prova nel centrocampo del Bruges.

In Belgio pazzi di Stankovic: “Nessuno parla più di Jashari. Il Bruges non riuscirà a…” - immagine 1
Getty

"Se vedete cosa sta facendo Stankovic... Nessuno parla più di Jashari", ha detto a Sporza il giornalista Tom Boudeweel . "Stankovic ha buoni piedi ed è importante sia quando si perde il possesso palla che in fase di costruzione del gioco. Il Bruges non riuscirà a trattenerlo a lungo".

(Voetbalnieuws.be)

Leggi anche
Da 0-3 a 3-3: l’Al Hilal di Simone Inzaghi beffato dall’Al Ahli in appena 12 minuti
Atalanta, striscione dei tifosi contro Lookman: “Reintegrato, ma per noi resti ingrato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA