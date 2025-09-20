Pochi giorni dopo la sconfitta in campionato contro il La Louvière, il Bruges ha sfoderato una grande prestazione in Champions League battendo il Monaco per 4-1. Tra i migliori in campo spiccava l'ex Inter Aleksandar Stankovic, autore dell'ennesima buona prova nel centrocampo del Bruges.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora In Belgio pazzi di Stankovic: “Nessuno parla più di Jashari. Il Bruges non riuscirà a…”
ultimora
In Belgio pazzi di Stankovic: “Nessuno parla più di Jashari. Il Bruges non riuscirà a…”
L'ex centrocampista nerazzurro continua a stupire in Belgio per le sue prestazioni
"Se vedete cosa sta facendo Stankovic... Nessuno parla più di Jashari", ha detto a Sporza il giornalista Tom Boudeweel . "Stankovic ha buoni piedi ed è importante sia quando si perde il possesso palla che in fase di costruzione del gioco. Il Bruges non riuscirà a trattenerlo a lungo".
(Voetbalnieuws.be)
© RIPRODUZIONE RISERVATA