Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Milan: dal 1′ Solet e Rabiot

È Udinese-Milan a chiudere il sabato di Serie A: sono appena uscite le formazioni ufficiali, ecco le scelte dei due allenatori. Allegri sceglie Fofana e non Loftus, è confermato. In attacco torna Pulisic dal 1' con Gimenez, parte fuori Nkunku. Runjaic sceglie il 4-4-2 come vi avevamo anticipato ieri: Davis e Bravo in attacco, Ekkelenkamp e Atta come esterni. Ecco tutte le scelte dei due allenatori.