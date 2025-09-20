È Udinese-Milan a chiudere il sabato di Serie A: sono appena uscite le formazioni ufficiali, ecco le scelte dei due allenatori. Allegri sceglie Fofana e non Loftus, è confermato. In attacco torna Pulisic dal 1' con Gimenez, parte fuori Nkunku. Runjaic sceglie il 4-4-2 come vi avevamo anticipato ieri: Davis e Bravo in attacco, Ekkelenkamp e Atta come esterni. Ecco tutte le scelte dei due allenatori.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Milan: dal 1′ Solet e Rabiot
È Udinese-Milan a chiudere il sabato di Serie A: sono appena uscite le formazioni ufficiali, ecco le scelte dei due allenatori
UDINESE - Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Karlstrom, Zarraga; Atta; Davis, Bravo.
MILAN - Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez.
