Pio Esposito ha giocato da titolare e convinto tutti nell'esordio stagionale dell'Inter in Champions League contro l'Ajax . È mancato solo il gol al baby nerazzurro, che ha offerto una prestazione più che positiva.

La dirigenza è convinta che abbia un potenziale incredibile e lo pensa anche lo stesso Chivu, che lo aveva allenato già nelle giovanili nerazzurre", ha detto Matteo Barzaghi a margine della sfida contro l'Ajax di Champions League.