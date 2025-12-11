Al termine della gara vinta contro il Napoli, lo Special One ha parlato in conferenza stampa e ha detto la sua sulla lotta scudetto

"E' difficile, l'Inter ha un super potenziale con la rosa top, il Napoli uguale, il Milan gioca una partita alla settimana, ha un allenatore fantastico come Max che può allenare come Cristian e Antonio non possono fare perché hanno tante partite da giocare. Purtroppo penso sarà tra questi tre perché mi piacerebbe tantissimo e a anche io andrei al Circo Massimo, ma non penso".