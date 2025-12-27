"In una stagione da primato in fatto di ricavi per i top club della Serie A, quella chiusa al 30 giugno 2025, l’Inter ha raggiunto la cifra record di 567 milioni, seguita da Juventus (529) e Milan (494). Un livello di entrate che ha permesso ai nerazzurri di realizzare un utile di 35 milioni, secondo solo a quello siglato dall’Atalanta (mentre il Bologna si è fermato a 14). L’Inter ha conquistato anche il vertice della classifica dei proventi da stadio (99 milioni) e il secondo gradino dietro al Milan per quelli commerciali (142 contro 152). Grazie a queste performance economiche a livello di indebitamento finanziario netto l’Inter ha migliorato la propria situazione (248 milioni), scavalcando la Juve che presenta il dato peggiore tra i top team della Serie A (271 milioni)".

"Un miglioramento che ora dovrà tradursi in una riduzione dell’indebitamento, il grande male del calcio italiano. L’Inter ha tagliato i debiti a 660 milioni (735 milioni al 30 giugno 2024), con l’indebitamento finanziario netto scalato a 248 milioni e un impatto che in futuro sarà limitato dal nuovo bond da 350 milioni emesso a giugno con scadenza nel 2030 e un tasso fisso pari al 4,52% su base annua lorda contro il 6,75% del precedente prestito. Nelle due ultime stagioni (2023/24 e quella successiva) il costo della rosa (tra ingaggi del personale tesserato e ammortamenti) è rimasto stabile per l’Inter (intorno ai 270 milioni) e il Milan (230), è salito per Napoli (da 177 a 243), Atalanta (da 154 a 184) e Bologna (da 95 a 115) ed è stato ridotto da Juve(da 378 a 345, ancora il più altro in Serie A), Lazio (da 140 a 124) e Fiorentina (da 130 a 122)".