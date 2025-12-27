FC Inter 1908
Canovi: “C’è da vedere finalmente cosa è l’Inter. Se vince a Bergamo allora abbiamo…”

L'operatore di mercato ha parlato della difficile sfida che attende l'Inter
Gianni Pampinella
Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Dario Canovi ha toccato diversi argomenti. L'operatore di mercato ha parlato anche della difficile sfida che attende l'Inter. I nerazzurri, infatti, domani sfideranno l'Atalanta al Gewiss Stadium, una gara da vincere la squadra di Chivu che guida la classifica.

Una partita importante. C’è da vedere finalmente cosa è l’Inter che quando deve giocare le partite decisive fa buca. Se l’Inter vince a Bergamo allora abbiamo una favorita per lo Scudetto. Altrimenti servirebbe un esame per capire cosa succede”.

