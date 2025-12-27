Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Dario Canovi ha toccato diversi argomenti. L'operatore di mercato ha parlato anche della difficile sfida che attende l'Inter. I nerazzurri, infatti, domani sfideranno l'Atalanta al Gewiss Stadium, una gara da vincere la squadra di Chivu che guida la classifica.
“Una partita importante. C’è da vedere finalmente cosa è l’Inter che quando deve giocare le partite decisive fa buca. Se l’Inter vince a Bergamo allora abbiamo una favorita per lo Scudetto. Altrimenti servirebbe un esame per capire cosa succede”.
