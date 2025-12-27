FC Inter 1908
SERIE A – Colpo Parma: battuta la Fiorentina 1-0. Viola sempre in crisi

Si decide all'inizio della ripresa la sfida tra Parma e Fiorentina
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Si decide all'inizio della ripresa la sfida tra Parma e Fiorentina, anticipo della 17/a giornata di Serie A. Al 3' st, il danese Oliver Sorensen sbuca dal secondo palo su un cross di Britschgi deviato da Pellegrino e di testa batte il portiere viola De Gea, segnando il suo primo gol in serie A.

Il Parma sale a quota 17 in classifica, conquistando tre punti importantissimi in chiave salvezza. La Fiorentina, invece, non riesce a dare continuità alla vittoria contro l'Udinese e resta all'ultimo posto.

 

