Si decide all'inizio della ripresa la sfida tra Parma e Fiorentina, anticipo della 17/a giornata di Serie A. Al 3' st, il danese Oliver Sorensen sbuca dal secondo palo su un cross di Britschgi deviato da Pellegrino e di testa batte il portiere viola De Gea, segnando il suo primo gol in serie A.
SERIE A – Colpo Parma: battuta la Fiorentina 1-0. Viola sempre in crisi
Il Parma sale a quota 17 in classifica, conquistando tre punti importantissimi in chiave salvezza. La Fiorentina, invece, non riesce a dare continuità alla vittoria contro l'Udinese e resta all'ultimo posto.
