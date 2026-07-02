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Bellinazzo: “Bilancio Napoli forse in rosso. Conte? L’Inter fu più sfortunata perché…”

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"La gestione Conte ha inciso come aveva inciso ai tempi dell'Inter", commenta Marco Bellinazzo a Radio Tutto Napoli
Matteo Pifferi Redattore 

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Marco Bellinazzo, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Tutto Napoli anche degli investimenti del Napoli nelle precedenti stagioni con Conte in panchina.

Quanto ha inciso, nella situazione economico-finanziaria del Napoli, la gestione Conte e il mercato della scorsa stagione? E quanto può aver inciso tutto questo sul divorzio tra Antonio Conte e il Napoli?

Bellinazzo: “Bilancio Napoli forse in rosso. Conte? L’Inter fu più sfortunata perché…”- immagine 2
Getty

"Ha inciso nel senso che il Napoli ha pagato sicuramente la mancata qualificazione in Champions League nella stagione successiva allo scudetto. La gestione Conte ha inciso come aveva inciso ai tempi dell'Inter: Conte è un allenatore che ti porta a spendere molto e mette sotto stress il bilancio. Questo ormai è risaputo e richiede importanti manovre di investimento.

Nel caso dell'Inter fu ancora più sfortunato perché, mentre venivano effettuati investimenti molto rilevanti, arrivò la pandemia e le conseguenze economiche furono ancora più pesanti. Anche il Napoli ha risentito degli ingenti investimenti effettuati e sta facendo una manovra correttiva. Negli anni, però, ha accumulato molti utili e può ancora attingere a quelle riserve. Ovviamente non sono riserve infinite. Probabilmente chiuderà anche il prossimo bilancio in rosso, perché il percorso europeo non è andato bene.

Napoli Cremonese Conte

Per questo è opportuno tornare a impostare la strategia tradizionale di De Laurentiis, basata anche su investimenti di prospettiva e non soltanto su giocatori già pronti per vincere, che costano molto e offrono minori possibilità di realizzare plusvalenze in caso di cessione"

 

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