Cooper (Israel TV): “Khalaili è un Dumfries, Inter opzione top. Qualche mese fa…”

Anan Khalaili è il favorito, per il momento, per la fascia destra dell'Inter: ecco le parole di Ori Cooper, giornalista di Israel TV

Matteo Pifferi Redattore 2 luglio 2026 (modifica il 2 luglio 2026 | 12:32)

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Anan Khalaili è uno dei nomi caldi per l'Inter per quanto riguarda la fascia destra, dopo che è saltata l'operazione Palestra con l'Atalanta. Ori Cooper, giornalista di Israel TV, ha parlato così di Khalaili, esterno israeliano in forza all'Union Saint Gilloise:

"Pensate che inizia come attaccante ed esterno destro. Si è fatto un nome in quella posizione ai Mondiali Under 20 nel 2023, segnando anche contro il Brasile. Però in Belgio, all'USG, ha giocato da esterno destro nel 3-5-2 e da lì ha iniziato e continuato a migliorare. Credo sia assolutamente la sua miglior posizione"

Da fluidificante sulla destra

"E' un calciatore di grandissimo atletismo, veloce, ha un ottimo dribbling sulla fascia. Non solo: è ambidestro e calcia di destro e sinistro senza problemi. Anzi, vi dirò: nell'ultima stagione in Israele ha segnato anche di più col piede debole... E' anche molto forte fisicamente, anche come carattere fuori dal campo. Suo padre è un preparatore atletico e ha lavorato con lui sulle spiagge d'Israele sin da quando era un bambino".

Credeva fosse però già pronto per il salto?

"Senza dubbio, penso questo da mesi. Penso sia pronto per una grande, un percorso iniziato da quando il Newcastle ha provato a prenderlo nei mesi scorsi. E' un esterno destro alla Dumfries, veloce, bravo in entrambe le fasi e anche in quella d'attacco, quindi...".

Lo vede in Italia?

"Lui e suo padre avranno saputo sicuramente calcolare al meglio i prossimi step di carriera. Credo che andrà senza dubbio in un club che gli possa permettere di giocare da fluidificante con dietro una retroguardia a tre. L'Inter sarebbe una grande opzione, non so quali siano ora i piani del Napoli...".