Tra i tifosi dell'Inter serpeggia un po' di malumore per il mancato arrivo di Palestra e per il fatto che il mercato nerazzurro sembra vivere una fase di stasi inaspettata, con alcune operazioni che sembravano apparecchiate (come ad esempio Solet) e che invece sembrano destinate a non concretizzarsi.

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha affrontato proprio questo tema, ammettendo però che la società è tranquilla: "Vi posso dire una cosa: il malumore che si respira in giro non si respira in dirigenza che si fa forte dei trofei vinti in 5 anni a budget zero o col più davanti, questo è quello che ricordano in maniera vigorosa. Il resto sono chiacchiere.