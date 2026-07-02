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Musmarra: “Malumore tifosi Inter per il mercato? Vi posso dire che la dirigenza…”

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Il commento di Alfio Musmarra in merito a quanto trapela dalla dirigenza dell'Inter: umore diverso rispetto a quello dei tifosi
Matteo Pifferi Redattore 

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Tra i tifosi dell'Inter serpeggia un po' di malumore per il mancato arrivo di Palestra e per il fatto che il mercato nerazzurro sembra vivere una fase di stasi inaspettata, con alcune operazioni che sembravano apparecchiate (come ad esempio Solet) e che invece sembrano destinate a non concretizzarsi.

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(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha affrontato proprio questo tema, ammettendo però che la società è tranquilla: "Vi posso dire una cosa: il malumore che si respira in giro non si respira in dirigenza che si fa forte dei trofei vinti in 5 anni a budget zero o col più davanti, questo è quello che ricordano in maniera vigorosa. Il resto sono chiacchiere.

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Però in questi anni si è vinto anche grazie agli investimenti degli anni prima come per Barella ed è giusto sottolinearlo. Il budget quest'anno è sui 50 mln più le cessioni"

 

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