FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Benitez nuovo allenatore del Panathinaikos. E dalla Spagna svelano lo stipendio

ultimora

Benitez nuovo allenatore del Panathinaikos. E dalla Spagna svelano lo stipendio

Benitez nuovo allenatore del Panathinaikos. E dalla Spagna svelano lo stipendio - immagine 1
Rafa Benitez torna in panchina e lo fa in Grecia. Il 65enne tecnico spagnolo è stato ufficializzato come nuovo allenatore del Panathinaikos
Matteo Pifferi Redattore 

Rafa Benitez torna in panchina e lo fa in Grecia. Il 65enne tecnico spagnolo è stato ufficializzato come nuovo allenatore del Panathinaikos.

Benitez nuovo allenatore del Panathinaikos. E dalla Spagna svelano lo stipendio- immagine 2
Getty Images

Benitez, che in carriera ha guidato fra le altre Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid, Newcastle ed Everton, è reduce dall'esperienza al Celta Vigo, conclusa con l'esonero nel marzo 2024 dopo appena nove mesi.

Benitez nuovo allenatore del Panathinaikos. E dalla Spagna svelano lo stipendio- immagine 3

Secondo i media spagnoli, Benitez avrebbe firmato fino al 2027, per un ingaggio da 5 milioni di euro (staff compreso). Domenica contro l'Asteras il debutto.

Leggi anche
Ugolini (Sky): “Napoli, metodo Conte pesante da gestire. E ci sono tre giocatori...
Cassano: “Io 4 anni con Chivu, vi dico che sarà fantastico. Esposito? Quando si tratta di scelte…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA