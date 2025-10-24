Rafa Benitez torna in panchina e lo fa in Grecia. Il 65enne tecnico spagnolo è stato ufficializzato come nuovo allenatore del Panathinaikos.
Benitez, che in carriera ha guidato fra le altre Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid, Newcastle ed Everton, è reduce dall'esperienza al Celta Vigo, conclusa con l'esonero nel marzo 2024 dopo appena nove mesi.
Secondo i media spagnoli, Benitez avrebbe firmato fino al 2027, per un ingaggio da 5 milioni di euro (staff compreso). Domenica contro l'Asteras il debutto.
