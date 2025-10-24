Ugolini (Sky): “Napoli, metodo Conte pesante da gestire. E ci sono tre giocatori che…”

Non è un momento felice per il Napoli che è reduce da due sconfitte di fila in campionato: l'analisi di Massimo Ugolini

Matteo Pifferi Redattore 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 19:32)

Non è un momento felice per il Napoli che è reduce da due sconfitte di fila in campionato, quattro in stagione considerando le due in Champions e le altre due in Serie A.

Massimo Ugolini, giornalista, a Sky Sport ha raccontato l'umore non dei migliori in casa azzurra: "Ci sono dubbi sul sostituto di Hojlund, Conte ha provato Neres falso nove. Non è detto che giochi Lucca, sarebbe una bocciatura temporanea ma figlia del momento non felice. Dubbio tra Lucca e Neres ma c'è anche Lang"

Tre giocatori non felici — "È evidente che Lang non sia felice di questo momento come non può esserlo Lucca, Beukema ha avuto la possibilità di giocare quando non era ancora pronto forse. Non è contento neanche Neres, è un momento delicato, Conte ha chiarito la sua posizione, qualcosa di più ci si aspettava da tutti, dall'allenatore, dai giocatori e dal mercato che non ha dato grandi risposte.

Il tempo non manca però si è persa un po' di compattezza e questo sempre evidente ai più. Come è evidente che il metodo Conte è pesante da gestire, ha fatto vincere il quarto scudetto, le cose non sono cambiate, Conte è lo stesso ma bisogna rimboccarsi le maniche e avere la pazienza degli ultimi arrivati e che il gruppo trovi una condizione fisica giusta, il PSV andava al doppio della velocità"