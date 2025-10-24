Non è un momento felice per il Napoli che è reduce da due sconfitte di fila in campionato, quattro in stagione considerando le due in Champions e le altre due in Serie A.
Ugolini (Sky): “Napoli, metodo Conte pesante da gestire. E ci sono tre giocatori che…”
Massimo Ugolini, giornalista, a Sky Sport ha raccontato l'umore non dei migliori in casa azzurra: "Ci sono dubbi sul sostituto di Hojlund, Conte ha provato Neres falso nove. Non è detto che giochi Lucca, sarebbe una bocciatura temporanea ma figlia del momento non felice. Dubbio tra Lucca e Neres ma c'è anche Lang"
Tre giocatori non felici—
"È evidente che Lang non sia felice di questo momento come non può esserlo Lucca, Beukema ha avuto la possibilità di giocare quando non era ancora pronto forse. Non è contento neanche Neres, è un momento delicato, Conte ha chiarito la sua posizione, qualcosa di più ci si aspettava da tutti, dall'allenatore, dai giocatori e dal mercato che non ha dato grandi risposte.
Il tempo non manca però si è persa un po' di compattezza e questo sempre evidente ai più. Come è evidente che il metodo Conte è pesante da gestire, ha fatto vincere il quarto scudetto, le cose non sono cambiate, Conte è lo stesso ma bisogna rimboccarsi le maniche e avere la pazienza degli ultimi arrivati e che il gruppo trovi una condizione fisica giusta, il PSV andava al doppio della velocità"
