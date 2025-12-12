Benzema: “Mondiale? Se la Francia mi chiama ci andrò senza dubbi”

Karim Benzema si ricandida per un posto in nazionale. In vista dei mondiali 2026, l'attaccante 37enne in forza Al-Ittihad, che con la Francia non ha avuto un rapporto troppo lineare, si dice pronto a rispondere si a una eventuale convocazione: "Chi può rifiutare un Mondiale? Se la Francia mi chiama andrò senza dubbio" ha detto il giocatore in una intervista a L'Equipe.

Benzema vanta 97 presenze con i Bleus, ma è molto improbabile che il ct Deschamps lo convochi come ha fatto del resto negli ultimi tempi: lasciato fuori per il caso sex tape, era poi stato reintegrato. Intanto però per il futuro della panchina francese - visto che Didier Deschamps lascerà dopo i mondiali e 14 anni da ct - Benzema vota Zinedine Zidane.