12 dicembre 2025

I dati parlano chiaro in questo senso, sono anche un po' severi. Perché poi la situazione in classifica dell'Inter è buona in campionato, in Champions ha ancora tutte le carte per qualificarsi agli ottavi, sennò c'è un play-off, quindi assolutamente sono, semmai questi dati che stiamo per vedere, un campanello d'allarme, perché è già capitato in passato, l'anno scorso, che l'Inter soffrisse dei cali nel finale.

Penso al pareggio della Lazio alla penultima di campionato, poi avesse una delusione per questo, dopo partite meritate o comunque con buone prestazioni.

È successo anche adesso con il Liverpool, seppure con un rigore inesistente, ma era successo anche con l'Atletico Madrid all'ultimo minuto, con l'Inter che perdeva dopo comunque aver gestito una buona partita. E allora siamo andati a vedere quante volte è capitato in stagione.

È successo sei volte di prendere gol negli ultimi 15 minuti per una percentuale di gol subiti, che è sul 33% (6 su 18). Se andiamo invece in campionato, quattro volte, quattro gol sui tredici subiti sono arrivati negli ultimi quindici minuti, quindi per una percentuale del 30,7% ha rotondato al 31%.

Quante squadre hanno percentuali di gol che pesano di più negli ultimi quindici minuti rispetto all'Inter? Il Verona e la Roma, che però ha subito soltanto otto gol, quindi comunque ne ha subiti pochi.

È vero che tre su otto è comunque una percentuale del 38% quasi, come il Verona l'Inter viene subito dopo con il 30,7%, quindi il 31% dei gol subiti sono negli ultimi quindici minuti. Quindi c'è un calo evidentemente su cui si deve lavorare.

Chivu dice spesso bisogna sistemare alcune cose, lavorare sui dettagli, migliorare, aggiungere al nostro calcio... L'Inter che gioca bene su queste cose può crescere. Poi forse si lega anche agli scontri diretti, partite giocate bene, ma che poi per un motivo o per l'altro non riesce a vincere.

