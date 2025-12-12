Dalle colonne de La Stampa, Marco Tardelli è tornato sulla sconfitta dell'Inter contro il Liverpool. L'ex giocatore attacca Zwayer per aver concesso un rigore inesistente ai Reds. "L’Inter ha perso immeritatamente con un rigore inesistente seguito da polemiche e scoperte su un arbitro che forse, per onore dello sport, non avrebbe meritato la Champions".

"L’Uefa sostiene che la Var non sarebbe dovuta intervenire, allora perché l’ha fatto? Forse se ci fosse stato un ex calciatore, in questa imperfetta Var, avrebbe notato l’enorme simulazione. La classifica nerazzurra non impensierisce, ma è l’ennesima sconfitta contro una grande".