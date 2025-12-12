FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Tardelli: “Inter ha perso immeritatamente, rigore inesistente. Per onore dello sport…”

ultimora

Tardelli: “Inter ha perso immeritatamente, rigore inesistente. Per onore dello sport…”

Tardelli: “Inter ha perso immeritatamente, rigore inesistente. Per onore dello sport…” - immagine 1
Dalle colonne de La Stampa, Marco Tardelli è tornato sulla sconfitta dell'Inter contro il Liverpool
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Tardelli: “Inter ha perso immeritatamente, rigore inesistente. Per onore dello sport…”- immagine 2
Getty Images

Dalle colonne de La Stampa, Marco Tardelli è tornato sulla sconfitta dell'Inter contro il Liverpool. L'ex giocatore attacca Zwayer per aver concesso un rigore inesistente ai Reds. "L’Inter ha perso immeritatamente con un rigore inesistente seguito da polemiche e scoperte su un arbitro che forse, per onore dello sport, non avrebbe meritato la Champions".

Tardelli: “Inter ha perso immeritatamente, rigore inesistente. Per onore dello sport…”- immagine 3
Getty Images

"L’Uefa sostiene che la Var non sarebbe dovuta intervenire, allora perché l’ha fatto? Forse se ci fosse stato un ex calciatore, in questa imperfetta Var, avrebbe notato l’enorme simulazione. La classifica nerazzurra non impensierisce, ma è l’ennesima sconfitta contro una grande".

(La Stampa)

Leggi anche
Inter, numeri severi ma campanello d’allarme: troppi gol subiti dopo il 75′, in...
Sky – Inter, il punto sugli infortunati: già fatta la difesa per Genova. Dumfries…

© RIPRODUZIONE RISERVATA