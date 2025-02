Caso Ultras, verbale Beretta: ecco perché Bellocco era entrato nel direttivo

« Gli Hammer dopo la morte di Boiocchi si presentano a casa di Debora e le prendono la cassa della Curva ». Il gruppo di Beretta reagisce. Lui e Ferdico si presentano a casa del leader degli Hammer, Domenico “Mimmo” Bosa. La prima volta erano andati a parlare con il capo degli Hammer portandosi dietro 'tale Salvatore' che secondo Ferdico «era uno pesante, di una famiglia calabrese, che poteva fare comunque delle pressioni per farci ridare la cassa». Ma «quando arriviamo sopra vediamo che non aveva la stoffa di quella roba lì», tanto che Bosa fa la voce grossa e insulta Ferdico. Beretta spiega che gli Hammer si ritenevano i successori di Vittorio Boiocchi. Insomma, la situazione non si risolve.

Su questo Beretta spiega: «Antonio me l’ha sempre detto che per loro era una roba di prestigio che avessero le mani dentro la Curva Nord, in termini criminali. Le referenze all’interno del contesto delle Curve, è un po’ una roba che fa gola a queste associazioni criminali». I dissapori nascono per come Beretta gestisce la cassa: «Io non avevo niente da nascondere. Ma questa è gente che non ha mai lavorato, non sa cosa vuol dire lavorare». Da quei dissapori capisce che: «Mi vogliono stirare». Nella colluttazione in un Smart, il 4 settembre 2024, è lui ad uscire vivo e a morire è Bellocco.